Majorino | Ha ragione Gori | lavoriamo a una legge speciale per Milano

Da milanotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le celebrazioni milanesi per la giornata dell’Europa, il capogruppo del Pd in Regione Lombardia ha espresso supporto alla proposta di una legge speciale per Milano avanzata da un europarlamentare dem. Ha ribadito che la città necessita di un intervento legislativo dedicato per cambiare marcia. La proposta di legge speciale è stata discussa pubblicamente, e Majorino ha sottolineato la sua condivisione con l’idea.

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Milano deve ottenere una legge speciale per cambiare marcia. Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia, ha confermato la piena sintonia con la proposta avanzata da Giorgio Gori, europarlamentare dem, durante le celebrazioni milanesi per la giornata dell'Europa. Secondo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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