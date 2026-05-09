Majorino | Ha ragione Gori | lavoriamo a una legge speciale per Milano

Durante le celebrazioni milanesi per la giornata dell’Europa, il capogruppo del Pd in Regione Lombardia ha espresso supporto alla proposta di una legge speciale per Milano avanzata da un europarlamentare dem. Ha ribadito che la città necessita di un intervento legislativo dedicato per cambiare marcia. La proposta di legge speciale è stata discussa pubblicamente, e Majorino ha sottolineato la sua condivisione con l’idea.

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