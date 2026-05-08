La legge speciale per Milano che vuole darle più poteri e potrebbe trasformarla in una città-Stato

Da diverse settimane si parla di una proposta di legge speciale rivolta a Milano, che prevedrebbe un aumento di poteri e autonomia per la città. La normativa, se approvata, potrebbe portare a una trasformazione del ruolo amministrativo e istituzionale del capoluogo lombardo. La discussione coinvolge vari rappresentanti politici e istituzionali, senza ancora definire una data precisa per l’approvazione o eventuali modifiche al testo.

Da settimane si discute di una legge speciale per Milano, che darebbe più poteri e autonomia al territorio trasformandola in una città-Stato. Al momento ci sono due proposte sul tavolo: una che prevede una legge speciale per la sola città e un'altra per tutta l'area metropolitana. A Fanpage.it, il professore Federico Furlan ha spiegato in cosa consiste la legge e quali potrebbero essere i vantaggi o svantaggi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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