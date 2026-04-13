Perché si parla di una legge speciale per Milano

Il dibattito sulla possibilità di una legge speciale per Milano si accende con due proposte presentate in politica. Una di queste, avanzata dalla Lega e firmata dal senatore Massimiliano Romeo, propone di conferire alla città poteri paragonabili a quelli di Roma Capitale. La discussione si concentra sulla possibilità di modificare lo status amministrativo di Milano, ma finora non sono stati definiti dettagli o passaggi formali.

Milano, 13 aprile 2026 – Milano avrà una “legge speciale”? Sono due le proposte arrivate dalle politica, una della Lega dal senatore Massimiliano Romeo che vorrebbe dare alla città poteri simili a quelli di Roma Capitale. L' altra proposta è del Pd lombardo che propone una legge speciale per Milano da allargare all'area metropolitana per avere più autonomia e risorse. Questa proposta trova d'accordo anche il primo cittadino di Milano: “Serve perché alla città si chiede tanto e, quindi, vanno dati risorse e strumenti" ha chiosato oggi il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'incontro "Una legge speciale per Milano: più autonomia e competenze", organizzato dal Centro Studi Grande Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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La mia intervista a Speciale Tg La7 | 20 marzo 2026