Domenica 10 maggio 2026 alle ore 14:00 si svolgerà la partita tra Maiorca e Villarreal, in programma allo stadio di Son Moix. Con il nuovo allenatore argentino, il Maiorca ha migliorato le proprie prestazioni dopo un periodo difficile, riuscendo a uscire dalla zona pericolosa della classifica. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, con i valenciani pronti ad affrontare la partita in trasferta.

L’arrivo di Demichelis sulla panchina del Maiorca ha sicuramente portato evidenti benefici: il tecnico argentino ha rivitalizzato una squadra che era in evidente crisi e l’ha portata fuori dalla zona calda, anche se la lotta è ancora apertissima. La vittoria di Montilivi, ottenuta nello scorso turno, è oro puro per los Bermellones, che domenica pomeriggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Villarreal (domenica 10 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Valenciani attesi a Son Moix

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