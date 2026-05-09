Maiorca-Villarreal domenica 10 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Valenciani attesi a Son Moix

Da infobetting.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 14:00 si svolgerà la partita tra Maiorca e Villarreal, in programma allo stadio di Son Moix. Con il nuovo allenatore argentino, il Maiorca ha migliorato le proprie prestazioni dopo un periodo difficile, riuscendo a uscire dalla zona pericolosa della classifica. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, con i valenciani pronti ad affrontare la partita in trasferta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’arrivo di Demichelis sulla panchina del Maiorca ha sicuramente portato evidenti benefici: il tecnico argentino ha rivitalizzato una squadra che era in evidente crisi e l’ha portata fuori dalla zona calda, anche se la lotta è ancora apertissima. La vittoria di Montilivi, ottenuta nello scorso turno, è oro puro per los Bermellones, che domenica pomeriggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

maiorca villarreal domenica 10 maggio 2026 ore 14 00 formazioni quote pronostici valenciani attesi a son moix
© Infobetting.com - Maiorca-Villarreal (domenica 10 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Valenciani attesi a Son Moix
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Maiorca-Valencia (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza a Son MoixNelle ultime giornate di campionato, il livello di competitività nella zona salvezza si è alzato tantissimo: squadre che sembravano già sicure della...

Maiorca-Valencia (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I Pipistrelli rischiano tantissimo a Son MoixNelle ultime giornate di campionato, il livello di competitività nella zona salvezza si è alzato tantissimo: squadre che sembravano già sicure della...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Pronostico Maiorca-Villarreal analisi, quote e consigli; LaLiga, Maiorca-Villarreal: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV; Villarreal - Levante in Diretta Streaming | DAZN IT; PREVIEW | Mallorca vs Villarreal: team news, lineups, predictions (La Liga 10/05).

maiorca villarreal maiorca villarreal domenica 10LaLiga, Maiorca-Villarreal: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TVScopri come seguire Maiorca-Villarrealgratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. La sfida da non perdere. derbyderbyderby.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.