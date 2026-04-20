Maiorca-Valencia martedì 21 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Sfida salvezza a Son Moix

Martedì 21 aprile 2026 alle ore 19:00 si terrà la partita tra Maiorca e Valencia allo stadio di Son Moix. La sfida riguarda una zona di classifica molto combattuta, con diverse squadre che si sono riavvicinate alla salvezza nelle ultime giornate di campionato. In questa fase, le formazioni sono impegnate a ottenere punti fondamentali per la loro permanenza in categoria. Le quote e i pronostici sono già disponibili, in attesa del fischio d'inizio.

Nelle ultime giornate di campionato, il livello di competitività nella zona salvezza si è alzato tantissimo: squadre che sembravano già sicure della permanenza hanno capito di dover ancora macinare punti, perché più o meno tutte hanno cominciato a macinare. Nell’ultima giornata, cinque delle ultime sei compagini in classifica hanno vinto: dal Rayo Vallecano in giù. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Maiorca-Valencia (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza a Son Moix Notizie correlate Maiorca-Real Betis (domenica 15 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Son Moix?La domenica di Liga si chiuderà con la gara notturna tra Maiorca e Real Betis: si tratta di una sfida sicuramente molto interessante, tra due squadre... Maiorca-Siviglia (lunedì 02 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a Son MoixL’ultima gara in programma per la ventiduesima giornata di Liga sarà quella che vedrà rivaleggiare Maiorca e Siviglia: si gioca a Son Moix, dove la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maiorca - Rayo Vallecano in Diretta Streaming | DAZN IT; Hugo Duro a doubt for Mallorca trip as Valencia await further tests; Valencia vs Barcellona risultati, statistiche H2H | Calcio; Hugo Duro and Unai Núñez doubts for Mallorca v Valencia amid centre-back shortage. Pronostico Maiorca-Valencia: il Pirata trascina ancoraMaiorca-Valencia è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Maiorca vs Valencia – 21 Aprile 2026Nel cuore del La Liga, il 21 Aprile 2026 alle 19:00, lo Estadi Mallorca Son Moix accoglierà l’atteso confronto tra Maiorca e Valencia. Una sfida che promette ... news-sports.it Buongiorno ragazzi avevo bisogno di un consiglio o aiuto. Viviamo a Maiorca e stiamo adottando un cane che si trova a 50 minuti da Malaga. Però abbiamo un problema abbiamo due giorni per recuperarlo e tornare qui. L'andata con l'aereo fino a Valencia e - facebook.com facebook