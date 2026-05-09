Mahindra 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere
Nel 1945, a Mumbai, due fratelli hanno costituito un gruppo industriale che nel tempo si è affermato come uno dei principali in India nel settore automobilistico. La società, fondata con il nome Mahindra & Mahindra, ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del settore in India e oggi presenta una gamma di modelli in vista del lancio del 2026. I prezzi variano a seconda del modello e delle specifiche tecniche offerte.
Mumbai, 1945. Due fratelli — Kailash Chandra e Jagdish Chandra Mahindra — fondano il gruppo industriale Mahindra & Mahindra, oggi tra le aziende automotive più grandi dell’India. La presenza in Italia è quella di un brand di nicchia ma fedele: pick-up e SUV pratici, prezzi aggressivi, robustezza meccanica. Il listino 2026 in Italia parte da 15.645 euro con il SUV-A KUV100 NXT e arriva oltre i 21.000 euro con il pick-up Goa Pik-Up Plus. Vediamo gamma e prezzi. Tutti i modelli Mahindra 2026 in Italia con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. La gamma è composta da SUV compatti e pick-up commerciali, con motorizzazioni diesel robuste e telai a longheroni di derivazione fuoristrada.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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