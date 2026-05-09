Mahindra 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 1945, a Mumbai, due fratelli hanno costituito un gruppo industriale che nel tempo si è affermato come uno dei principali in India nel settore automobilistico. La società, fondata con il nome Mahindra & Mahindra, ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del settore in India e oggi presenta una gamma di modelli in vista del lancio del 2026. I prezzi variano a seconda del modello e delle specifiche tecniche offerte.

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Mumbai, 1945. Due fratelli — Kailash Chandra e Jagdish Chandra Mahindra — fondano il gruppo industriale Mahindra & Mahindra, oggi tra le aziende automotive più grandi dell’India. La presenza in Italia è quella di un brand di nicchia ma fedele: pick-up e SUV pratici, prezzi aggressivi, robustezza meccanica. Il listino 2026 in Italia parte da 15.645 euro con il SUV-A KUV100 NXT e arriva oltre i 21.000 euro con il pick-up Goa Pik-Up Plus. Vediamo gamma e prezzi. Tutti i modelli Mahindra 2026 in Italia con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. La gamma è composta da SUV compatti e pick-up commerciali, con motorizzazioni diesel robuste e telai a longheroni di derivazione fuoristrada.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Mahindra 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Auto GPL ECONOMICHE del 2026 | Tutte SOTTO i 20.000€ Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Mahindra & Mahindra Q4 2026: forte crescita nella relazione sugli utili; Mahindra & Mahindra Limited annuncia il dividendo annuale, in pagamento il 29 agosto 2026; Tutte le auto a GPL che puoi comprare nel 2026: si parte da meno di 15.000 euro!; E-Prix Berlino 2026, le pagelle: Evans e Müller sugli scudi, Da Costa rimandato. Maruti Suzuki supera Tata, Mahindra, Hyundai messi insieme nel mercato PV domestico di aprile - Moneycontrol.com reddit Mahindra 575 XP DI PLUS , : tinyurl.com/3mfhmmbc #Mahindra575XPDIPLUS #Mahindra #AgriTech #SmartFarming #FarmMachinery #TractorDeals x.com