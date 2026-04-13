Ungheria Macron | ‘con Magyar un’Europa più sovrana’

Il presidente francese ha espresso congratulazioni a Peter Magyar per la sua vittoria alle elezioni in Ungheria. In una dichiarazione pubblica, Macron ha sottolineato che la Francia vede nella vittoria una dimostrazione della partecipazione democratica e del legame tra il popolo ungherese e i valori dell’Unione europea. La comunicazione si riferisce alla posizione dell’Ungheria all’interno dell’Europa e alle recenti consultazioni elettorali nel paese.

Il presidente francese Emmanuel Macron si è congratulato con Peter Magyar “per la sua vittoria in Ungheria! La Francia saluta una vittoria della partecipazione democratica, dell’attaccamento del popolo ungherese ai valori dell’Unione europea e per l’Ungheria in Europa”. In un post su X il presidente francese ha annunciato di avere avuto un colloquio con Magyar,.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ungheria, Macron: ‘con Magyar un’Europa più sovrana’ Leggi anche: La Germania a Macron: "Più fondi alla difesa se vogliamo un'Europa sovrana" Ungheria, dall'Europa ai rapporti con Trump e il dossier Ucraina: cosa cambia con la vittoria di MagyarLa lunga era di Viktor Orbán si chiude con un esito che fino a pochi mesi fa sembrava improbabile: la vittoria elettorale di Peter Magyar.