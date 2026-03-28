Giuseppe Tango nuovo presidente dell’Anm | eletto per acclamazione l’esponente di Magistratura Indipendente

Giuseppe Tango è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati durante la riunione del Comitato direttivo centrale, in seguito alle dimissioni del precedente presidente. L’elezione è avvenuta all’unanimità, e l’ex presidente ha formalizzato le sue dimissioni durante l’incontro. Tango, membro di Magistratura Indipendente, ha assunto ufficialmente il ruolo subito dopo la votazione.

Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Anm. Tango è stato eletto oggi per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell’Associazione dove oggi l’ormai ex presidente Cesare Parodi aveva formalizzato le sue dimissioni. “Oggi lascio, sento il bisogno di tornare alla mia famiglia. Anm ha bisogno di un presidente a tempo pieno”, sono state le parole di Parodi, intervenendo alla riunione del Comitato direttivo centrale, la prima seduta dopo la vittoria del No al referendum e dopo che ha annunciato le sue dimissioni da presidente. Leggi anche Sentenza Berlusconi, Parodi (Anm) critica la rabbia dei figli. Fi insorge: "Dimentica i trent' anni di persecuzione". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm

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