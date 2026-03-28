Anm il magistrato Giuseppe Tango è il nuovo presidente Chi è l' esponente di Magistratura Indipendente

Giuseppe Tango è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione nazionale magistrati, succedendo a Cesare. È un magistrato appartenente alla corrente di Magistratura Indipendente. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente dall'associazione, che rappresenta i magistrati italiani. Tango ha una lunga esperienza nel settore e ricopre ruoli di rilievo all’interno dell’organizzazione.

Il nuovo presidente dell’ANM è Giuseppe Tango del gruppo di Magistratura Indipendente. L’elezione è avvenuta sabato 28 marzo per acclamazione da parte del Comitato direttivo centrale. Il passaggio di consegne arriva dopo le dimissioni di Cesare Parodi, che ha lasciato l’incarico per motivi personali lunedì 23 marzo. Durante lo scrutinio, l’ormai ex presidente ha spiegato le ragioni della scelta: “Oggi lascio, sento il bisogno di tornare alla mia famiglia. Anm ha bisogno di un presidente a tempo pieno”. Chi è Giuseppe Tango, nuovo presidente dell'Anm Le prima parole di Giuseppe Tango dopo le elezioni Cosa è Magistratura Indipendente Il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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