Magia memoriale per Aldo Colombini | maestri al lavoro per il futuro

Un memoriale dedicato ad Aldo Colombini si terrà presso uno spazio dedicato alla magia, dove diversi maestri del settore si riuniranno per condividere tecniche e ricordi legati alla figura di Colombini. Durante l’evento, lo ZolAuditorium sarà allestito come un’aula accademica, pronta ad accogliere sessioni di formazione e dimostrazioni pratiche. La giornata vedrà la partecipazione di esperti che illustreranno aspetti specifici del lavoro di Colombini nel campo della magia.

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