Magia memoriale per Aldo Colombini | maestri al lavoro per il futuro

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un memoriale dedicato ad Aldo Colombini si terrà presso uno spazio dedicato alla magia, dove diversi maestri del settore si riuniranno per condividere tecniche e ricordi legati alla figura di Colombini. Durante l’evento, lo ZolAuditorium sarà allestito come un’aula accademica, pronta ad accogliere sessioni di formazione e dimostrazioni pratiche. La giornata vedrà la partecipazione di esperti che illustreranno aspetti specifici del lavoro di Colombini nel campo della magia.

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? Punti chiave Chi sono i maestri che sveleranno i segreti tecnici di Colombini?. Come si trasformerà lo ZolAuditorium in un'aula accademica per maghi?. Cosa impareranno i bambini nei laboratori gratuiti della domenica?. Quale impatto avrà questo evento sul futuro culturale del quartiere?.? In Breve Sabato mattina conferenze tecniche con Tiziano Medici, Alain Iannone, Pino Rolle e Aldo Ghiurmino.. Sabato ore 21:00 Gala con Tiziano Medici, Cecilia, Dado, Gabriel, Maga Gilly, Cerchietti e Menegatti.. Domenica ore 10:30 scuola di magia gratuita per bambini tra i 5 e i 12 anni.. Domenica ore 15:30 spettacolo corale con il quartetto Elliott, Bryan, Pitti e Radicchio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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