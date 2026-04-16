Con il vostro irridente silenzio Fabrizio Gifuni al Verdi con lo studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro

Giovedì 23 aprile, al teatro Verdi, l’attore Fabrizio Gifuni interpreterà “Con il vostro irridente silenzio”, uno spettacolo che si concentra sulle lettere inviate durante la prigionia e sul memoriale di Aldo Moro. Lo spettacolo propone uno studio approfondito di questi documenti, senza inserire commenti o interpretazioni personali. L’evento si inserisce in una serie di rappresentazioni dedicate a questo periodo storico e alle testimonianze raccolte.

Giovedì 23 aprile Fabrizio Gifuni in scena al Verdi “Con il vostro irridente silenzio”, lo studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro.Foglio di salaDettagliAldo Moro durante la prigionia parla, ricorda, scrive, risponde, interroga, confessa, accusa, si congeda. Moltiplica.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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