A Giaveno si avvicina la stagione della maggionatura 2026, un evento che unisce tradizioni locali e nuove proposte enogastronomiche. Tra le novità spicca il format GiaVino, che introduce cambiamenti nell’offerta di vini e prodotti tipici. Nel centro cittadino, le piazze ospiteranno attività dedicate ai più piccoli, creando un clima di festa e coinvolgimento per tutta la famiglia.

? Punti chiave Come cambierà l'offerta enogastronomica con il nuovo format GiaVino?. Quali attività attendono i bambini tra le piazze del centro?. Dove si potranno visitare i mulini storici durante la giornata?. Come si integrano le nuove degustazioni con la mostra botanica?.? In Breve Attività per bambini dalle 10 alle 16 in Jungle Space e dalle 9 alle 19.. Laboratorio creativo di Rosella Ferraud dalle 11 alle 15 e mulini aperti dalle 10.. Mostra bonsai in piazza Ruffinatti e mezzi storici in viale Regina Elena.. Percorso GiaVino con musica e aperitivi tra piazza Sacro Cuore e altre zone.. Domenica 10 maggio 2026, Giaveno ospiterà la 31ª edizione di Maggionatura trasformando il proprio centro storico in un grande villaggio tra fiori, sapori e tradizioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maggionatura 2026: a Giaveno fiori, tradizioni e il nuovo GiaVino

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