Le sinfonie di Beethoven da camera Un ’esperimento’ con violino e piano

Recentemente si è svolto un esperimento musicale che ha coinvolto l’esecuzione di alcune delle opere di Beethoven in versione da camera, con strumenti come violino e pianoforte. Le composizioni, tra cui le celebri Sinfonie Quinta e Sesta, sono state interpretate in modo intimo e diverso rispetto alle tradizionali versioni orchestrali. L’evento ha offerto una nuova prospettiva sulle composizioni del compositore tedesco, spesso ascoltate nelle loro versioni più grandi e complesse.

Potenti come la Quinta, dolci e carezzevoli come la Sesta, la ‘Pastorale’: noi conosciamo le sinfonie di Beethoven nella loro versione orchestrale e nelle interpretazioni che ne hanno dato tutti i direttori che le hanno affrontate. Sono sinfonie ‘kolossal’, meravigliose nella complessità del loro tessuto musicale. Ma come ‘suonano’ queste straordinarie partiture se le ascoltiamo. in versione cameristica, soltanto con un violino e un pianoforte? È proprio quello che ci propone il nuovo appuntamento della stagione degli Amici della musica di Modena, che oggi alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia est 1420 tornerà ad accogliere il violinista Mauro Loguercio e la pianista Emanuela Piemonti per una nuova tappa dell’esecuzione integrale dei capolavori di Beethoven nella trascrizione per due strumenti di Hans Sitt.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le sinfonie di Beethoven da camera. Un ’esperimento’ con violino e piano Notizie correlate Due solisti d'eccezione per le Sinfonie di Beethoven, il duo Loguercio-Piemonti torna a ModenaDomenica 26 aprile alle ore 17:00 torneranno ad esibirsi presso l'Hangar Rosso Tiepido di Modena il violinista Mauro Loguercio e la pianista Emanuela... I Concerti di Golfo Mistico al Chiatamone - le ultime due sonate di Beethoven per violino e pianoforteSabato 11 aprile alle ore 18, nella Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, ultimo concerto della stagione 20252026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le sinfonie di Beethoven da camera. Un ’esperimento’ con violino e piano; Due solisti d'eccezione per le Sinfonie di Beethoven, il duo Loguercio-Piemonti torna a Modena; Beethoven 199, l’integrale dei quartetti del genio di Bonn; Diego Ceretta incanta con Beethoven. Le sinfonie di Beethoven da camera. Un esperimento con violino e pianoL’insolito concerto al centro del nuovo appuntamento degli Amici della musica al ’Rosso Tiepido’. Dalle 17 Mauro Loguercio ed Emanuela Piemonti eseguiranno la trascrizione del compositore Hans Sitt. . msn.com Le sinfonie di Beethoven dirette da GardinerA causa di un’improvvisa indisposizione, Daniele Gatti è costretto a rinunciare alla direzione del concerto di chiusura dell’intero ciclo beethoveniano, che al Teatro Comunale di Ferrara è in ... ilrestodelcarlino.it Teatro Comunale Bologna. . Verso ITACA | Stagione Concerti 2026 Gioia - Domenica con Beethoven 3 | 10 | 31 maggio | H 11:00 | Auditorium Manzoni I primi tre concerti di gennaio sono andati esauriti. Ora "Gioia - Domenica con Beethoven" torna a - facebook.com facebook Tutto Beethoven dalla Filarmonica Toscanini diretta da Roberto Abbado x.com