Musica da camera e giovani talenti | torna il Bibiena Art Festival

A Piacenza è tornato il Bibiena Art Festival, con quattro concerti che spaziano dalla musica da camera alla lirica. La rassegna si svolge nel Salone d’Onore di Palazzo Anguissola Cimafava e presenta sia omaggi ai grandi compositori sia esibizioni di giovani talenti. L’evento fa parte del calendario concertistico 2026 e offre un programma vario e articolato.

Quattro appuntamenti per un viaggio nella musica da camera e nella lirica, tra omaggi a grandi compositori e spazio ai giovani talenti: prende il via a Piacenza il calendario concertistico 2026 nel Salone d’Onore di Palazzo Anguissola Cimafava.Calendario generale 2026Domenica 3 maggio, Piacenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Musica da camera, giovani talenti in dialogo con Haydn e BrahmsFirenze, 21 febbraio 2026 – Giovanni Putzulu (violino), Leonardo Vezzadini (viola), Sarah Hannify (viola) e Clara Ruberti (violoncello): sono i... Calabria in Musica: Festival “Giovani Talenti” parte con Lipera e un omaggio alla chitarra. Vibo Valentia protagonista.Il festival “Giovani Talenti Musicali Italiani in Calabria 2026” prenderà il via domani, martedì 10 febbraio, presso la Fattoria Didattica e Sociale...