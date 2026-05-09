A maggio 2026 si susseguono dieci eventi dedicati a fitness, yoga e ciclismo, offrendo diverse opportunità per praticare sport e attività all'aperto. Durante il mese, si svolgono incontri e manifestazioni in varie località, spesso con iscrizioni aperte a tutti. Il periodo rappresenta un momento in cui molte persone si dedicano a migliorare il proprio benessere fisico attraverso eventi programmati, tra cui corsi, raduni e competizioni.

M aggio è il mese che ci traghetta dalla primavera all’estate, e spesso ci si lascia andare a cose inaspettate, eventi della vita e possibilità, come i viaggi inaspettati. Oggi poi il viaggio cambia forma e significato: non è più considerato una semplice fuga, ma uno strumento concreto di rigenerazione. Come ogni mese ci serviamo di alcune ricerche per capire cosa cambia di volta in volte nelle abitudini degli italiani, e non solo. Secondo AstraRicerche (nell’ambito del progetto “Valtellina Terra d’Emozioni”) il 58,4% degli italiani si sente scarico e il 77,8% considera fondamentale prendersi uno “stacco” per la propria salute. Lo studio, anche se si concentra il particolare modo sul territorio della Valtellina, segnala un crescente bisogno di pause brevi ma frequenti (47,9%), capaci di ricaricare davvero corpo e mente.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Maggio 2026 tra fitness, yoga e ciclismo: 10 eventi

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Mercatini maggio 2026 a Milano: 10 eventi tra ceramica, fiori e vintageMercatini vintage o con articoli handmade, ma anche cuoriosità e antiquariato.

Sagre maggio 2026 in Lombardia, dove e quando: 10 eventi tra asparagi, riso e salameVoglia di un bel piatto di risotto al pesce persico o alla pilota? Oppure preferite qualche fetta di salame? Irrinunciabili anche gli...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Insieme alla mia mamma: due giornate tra inclusione, sport e mare; Primo maggio barese 2026: tre giorni di musica, sport, cultura e sapori al Parco 2 giugno; Il fitness si unisce per Caterina: evento solidale a Velletri il 10 maggio 2026 a Colle degli Dei; Straferrara 2026, la città corre verso il record: sport, comunità e spettacolo con grandi campioni.

Fitness e magia al Molo 8.44: il centro si anima tra benessere e intrattenimentoDa Shopping con il Mago tutte le domeniche di maggio dalle 15 alle 18 a Fitness all'aria aperta a partire da sabato 9 maggio dalle 9.15 ... svsport.it

Quello che ti sei perso nella prima settimana di maggio 2026: tra le Fonti Preferite di Google e tanto altroIl 9 giugno 2026 termineranno ufficialmente i servizi collegati alla storica Community di Libero, compreso Digilander, piattaforma che per anni ha rappresentato uno dei simboli dell’internet italiano ... libero.it

Internazionali, Sinner e altri 4 italiani in campo sabato 9 maggio: dove vederli in tv e a che ora x.com

Consiglio volo a/r Tokyo per maggio reddit