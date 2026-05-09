Madre e figlia avvelenate solo adesso viene fuori | Cercate qui

Una vicenda di avvelenamento da ricina coinvolge madre e figlia in una famiglia di Larino. La scoperta di un’indicazione sul luogo in cui cercare è arrivata solo ora, aggiungendo un elemento di mistero a un caso che sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica. Le autorità indagano sulla dinamica degli eventi e sulle possibili responsabilità legate a questa vicenda.

Il caso dell’avvelenamento da ricina che ha colpito la famiglia Di Vita a Larino continua a tingersi di tinte fosche, delineando un giallo familiare che sta tenendo l’intera nazione con il fiato sospeso. La morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta in circostanze drammatiche tra il 27 e il 28 dicembre presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, ha dato il via a una serie di accertamenti tecnici e testimonianze incrociate che mirano a individuare il responsabile di un gesto tanto crudele quanto metodico. La Procura della Repubblica di Larino, guidata da Elvira Antonelli, sta lavorando senza sosta per chiudere il cerchio attorno a un colpevole che, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe nascondersi proprio all’interno della cerchia ristretta degli affetti delle vittime.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Madre e figlia avvelenate da ricina, le indagini

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