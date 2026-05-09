A Garlasco, un caso di cronaca giudiziaria torna al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di intercettazioni ambientali risalenti all’ottobre 2025. In queste registrazioni, una madre coinvolta in un procedimento penale fa affermazioni che sono state rese note solo recentemente. Le conversazioni sono state ascoltate nel corso delle indagini e ora sono state pubblicate, suscitando nuovo interesse sull’intera vicenda.

Il caso del delitto di Garlasco torna prepotentemente sotto i riflettori della cronaca giudiziaria a seguito di nuove rivelazioni legate a intercettazioni ambientali risalenti all’ottobre del 2025. Al centro di questo nuovo capitolo investigativo si trovano le parole di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, l’uomo attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Le conversazioni registrate tra le mura della propria automobile offrono uno spaccato inquietante e al tempo stesso grottesco della percezione che la famiglia dell’indagato ha del contesto sociale e investigativo in cui è immersa. La frase pronunciata dalla donna, che...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “A Garlasco tutti così”. Madre Sempio, intercettazione shock: viene fuori solo adesso

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Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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Una raccolta di contenuti

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