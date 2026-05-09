Il presidente francese ha annunciato la firma di un accordo di collaborazione con un’università negli Stati Uniti. A partire da luglio 2026, il marchio italiano diventerà il partner tecnico ufficiale per i 23 programmi sportivi dell’istituto con sede nel New Jersey. La partnership si svilupperà nel corso di diversi anni ed interesserà tutte le principali squadre sportive dell’università.

Macron annuncia la firma di una partnership pluriennale con Fairleigh Dickinson University Athletics (FDU), che da luglio 2026 vedrà il brand italiano diventare il partner tecnico per tutti i 23 programmi varsity (squadre sportive principali) dell’università statunitense con sede nel New Jersey. L’accordo rappresenta una tappa strategica nello sviluppo internazionale di Macron e segna l’ingresso ufficiale del marchio nel panorama dello sport universitario statunitense. Fairleigh Dickinson University sarà infatti il primo dipartimento atletico universitario negli Stati Uniti a indossare il Macron Hero su tutte le uniformi sportive....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Macron entra in università Usa

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Si parla di: Macron entra in università Usa; MACRON SBARCA NELLO SPORT UNIVERSITARIO USA: ANNUNCIATA UNA PARTNERSHIP PLURIENNALE CON FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY.

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