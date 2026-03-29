Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco su una città portuale iraniana situata nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz. L’operazione ha provocato vittime e feriti tra la popolazione locale. Il corpo dei pasdaran iraniani ha risposto attraverso una dichiarazione in cui ha minacciato di colpire le università statunitensi se non ci saranno scuse ufficiali.

Roma, 29 marzo 2026 – Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Attacchi diretti contro il molo iraniano di Bandar Khamir, dove di registrano anche delle vittime: un primissimo bilancio parla di 5 morti e 4 feriti. Esplosioni anche a Teheran. È iniziata con nuovi bombardamenti la domenica delle Palme, una giornata di guerra che sta costringendo Israele a chiudere il Santo Sepolcro e vietare la processione per evitare attacchi e rappresaglie. La Marina britannica ha annunciato l’invio di una nave dragamine a Hormuz per sminare lo Stretto e mettere in sicurezza l’eventuale passaggio di petroliere e imbarcazioni mercantili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Raid di Usa e Israele sul porto vicino a Hormuz: morti e feriti. Pasdaran: “Scuse Usa o colpiamo le loro università”

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