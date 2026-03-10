L’AI entra nell’università | l’intesa tra Luiss e Google

La Luiss e Google hanno firmato un accordo per integrare l’intelligenza artificiale nel percorso formativo. L’obiettivo è sviluppare un modello di formazione innovativo che utilizzi l’AI come strumento per potenziare le capacità umane. La collaborazione mira a creare programmi didattici che combinano le competenze accademiche con le potenzialità della tecnologia. Entrambe le parti intendono promuovere un approccio pratico e all’avanguardia nell’ambito dell’istruzione.

Luiss e Google siglano un’intesa volta a valorizzare l’ intelligenza artificiale (AI) come moltiplicatore delle facoltà umane, per dare vita a un modello di formazione unico nel suo genere. Immerso nel verde del campus di viale Romania, l’hub The Dome dell’ateneo romano ha ospitato ‘Reimagine the learning experience at Luiss’.  “L’intelligenza artificiale è già diffusa in tutti i contesti lavorativi e di ricerca: il tema centrale è la governance e la capacità di intercettarne i rischi, valorizzando al massimo le opportunità”, dichiara il rettore della Luiss Paolo Boccardelli.  “Con questa intesa rafforziamo la direzione metodologica e scientifica del nostro impianto didattico, individuando nelle soluzioni di Google il supporto concreto per nuovi modelli di apprendimento ”, aggiunge il rettore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

