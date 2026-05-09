Macron arriva in Egitto lo accoglie Al-Sisi

Il presidente francese è arrivato ad Alessandria, dove è stato ricevuto dal collega egiziano. La visita si è svolta sabato e ha visto l’accoglienza ufficiale da parte del presidente egiziano. Non sono stati forniti dettagli sugli incontri o i temi trattati durante la visita.

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