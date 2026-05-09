Macron arriva in Egitto lo accoglie Al-Sisi

Da lapresse.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente francese è arrivato ad Alessandria, dove è stato ricevuto dal collega egiziano. La visita si è svolta sabato e ha visto l’accoglienza ufficiale da parte del presidente egiziano. Non sono stati forniti dettagli sugli incontri o i temi trattati durante la visita.

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Il presidente francese Emmanuel Macron è stato accolto dal suo omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi al suo arrivo ad Alessandria sabato. I due leader si sono salutati prima di entrare in un edificio. Macron è in visita in Egitto nell’ambito di un tour in Africa che comprende anche il Kenya e l’Etiopia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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