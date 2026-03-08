Macron telefona ad al Sisi | Garantire il trasporto navale nel Mar Rosso Va evitata l’escalation in Libano

Il presidente francese ha comunicato di aver avuto un colloquio con il suo omologo egiziano, durante il quale si è discusso della sicurezza nel Mar Rosso e della necessità di evitare un’escalation nel Libano. La conversazione si è concentrata sulla tutela del trasporto navale nella regione e sulla stabilità in Medio Oriente. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contenuti specifici del dialogo.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso noto su X di avere parlato con il suo omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi "per discutere della situazione in Medio Oriente e per esprimere la solidarietà della Francia. Abbiamo convenuto sull'importanza di garantire il trasporto marittimo nel Mar Rosso il più rapidamente possibile. La libertà di navigazione in questo settore chiave del commercio mondiale, in particolare per le risorse energetiche, è essenziale per tutte le nostre economie". Macron ha poi aggiunto che nel corso della telefonata si è anche discusso della situazione in Libano. "Dobbiamo agire per evitare a tutti i costi un'escalation, ripristinare il cessate il fuoco e rafforzare la sovranità dello Stato libanese sostenendo le Forze Armate libanesi".