Macron accoglie Starmer all' Eliseo una trentina di Paesi al summit su Hormuz

Il presidente francese ha incontrato il primo ministro britannico all’Eliseo, scambiandosi un abbraccio e una stretta di mano. Nel pomeriggio, si svolgerà una conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, organizzata congiuntamente da Francia e Regno Unito. Al summit parteciperanno circa trenta Paesi, che discuteranno di questioni legate alla sicurezza e alla libertà di navigazione in quella regione.

Con un abbraccio e una stretta di mano, il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto il primo ministro britannico Keir Starmer all’Eliseo, dove nel pomeriggio si terrà la Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, organizzata da Parigi e Londra. Parteciperanno in presenza anche la premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al termine sono previste dichiarazioni alla stampa e, secondo un programma in via di finalizzazione, dovrebbero partecipare i quattro leader. Non è ancora stata diffusa la lista definitiva degli altri Paesi al summit in videocollegamento, ma complessivamente dovrebbero essere una trentina, tra quelli europei, mediorientali, asiatici, indopacifici e latinoamericani.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Macron accoglie Starmer all'Eliseo, una trentina di Paesi al summit su Hormuz Notizie correlate La mossa anti Trump di Meloni: vertice su Hormuz con Macron, Starmer e MerzLa geopolitica europea si prepara a un sussulto che potrebbe ridisegnare gli equilibri di Palazzo Chigi. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Macron accoglie all’Eliseo francesi liberati in Iran; Macron accoglie all'Eliseo i due cittadini francesi rilasciati dall'Iran - Mondo. Iran, Macron accoglie all'Eliseo StarmerIran, Macron accoglie all'Eliseo Starmer ... msn.com A Parigi il vertice su Hormuz, Macron accoglie i leader all'EliseoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa nel pomeriggio a Parigi, dove parteciperà alla Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz. Il vertice è in programma alle 14 al ... ansa.it Francia, la Palestina entra dalla porta principale: Macron accoglie ufficialmente il primo ambasciatore palestinese dopo il riconoscimento, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali Parigi rompe l’equilibrio e accelera il riconoscimento della facebook