A Macerata sono stati introdotti nuovi strumenti destinati ai medici di base per individuare i primi segnali di declino cognitivo. Uno di questi strumenti è il GP-COG, che può essere utilizzato durante la visita medica per valutare le funzioni cognitive dei pazienti. Questi strumenti mirano a facilitare il riconoscimento precoce dei sintomi legati a condizioni come l'Alzheimer, migliorando le possibilità di intervento tempestivo.

? Punti chiave Come può il medico di base intercettare i primi segnali dell'Alzheimer?. Cosa permette di fare lo strumento GP-COG durante la visita medica?. Perché la diagnosi precoce è fondamentale per l'efficacia dei nuovi farmaci?. Come cambierà l'assistenza territoriale grazie ai fondi del Ministero della Salute?.? In Breve Incontro presso Domus San Giuliano con i relatori Arcangeli, Cirilli, Pesaola, Cernetti e Re.. Formazione finanziata dal Fondo per l'Alzheimer e le Demenze istituito nel 2020.. Addestramento specifico per i medici di base all'utilizzo dello strumento diagnostico GP-COG.. Emanuele Medici e Martina Pesallaccia coordinano le attività scientifiche e regionali dell'evento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata: nuovi strumenti per i medici contro il declino cognitivo

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