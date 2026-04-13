Villa Paglia | nasce il nuovo centro contro solitudine e declino cognitivo

A Alzano Lombardo è stato inaugurato un nuovo centro presso gli alloggi protetti di Villa Paglia, con l’obiettivo di aiutare le persone anziane a combattere la solitudine e il declino cognitivo. Il presidio combina servizi di assistenza specialistica e attività sociali, offrendo un supporto mirato agli anziani residenti. La struttura si inserisce in un progetto più ampio di intervento dedicato alla terza età e alle problematiche legate all’invecchiamento.

Ad Alzano Lombardo, presso gli alloggi protetti di Villa Paglia, è operativo un nuovo presidio volto a contrastare il declino cognitivo e la solitudine della terza età attraverso l’integrazione tra assistenza specialistica e socialità. L’iniziativa, promossa dall’associazione Casa di Agnese in occasione del suo ventesimo anniversario, trasforma la ex foresteria della villa in un centro di aggregazione aperto anche ai residenti dei comuni limitrofi. L’evoluzione del welfare territoriale tra coabitazione e cura specialistica. Il progetto che prende vita negli spazi di Villa Paglia non rappresenta un evento isolato, ma si innesta su una realtà già consolidata da oltre due decenni, storicamente focalizzata sulla coabitazione per anziani che, pur mantenendo l’autosufficienza, vivono situazioni di isolamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Paglia: nasce il nuovo centro contro solitudine e declino cognitivo Il cervello dei nonni e il tempo con i nipoti: una relazione che preserva dal declino cognitivo (e ispira nuove risposte alla solitudine)Il dato interessante è che i benefici emergono soprattutto quando il coinvolgimento non è né marginale né eccessivamente gravoso. Leggi anche: Ricerca, essere nonni fa bene al cervello: scudo contro il declino cognitivo