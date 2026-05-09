Macerata musica in crisi | band denunciano disagi e limiti tecnici

Nelle ultime settimane, alcuni musicisti di Macerata hanno espresso le loro difficoltà durante i concerti, lamentando problemi tecnici e limiti organizzativi. Durante un evento, i chitarristi sono stati impediti di utilizzare i pedali sul palco, una decisione che ha suscitato proteste dirette e visibili. La situazione ha portato a confronti tra i musicisti e gli organizzatori, evidenziando criticità nelle modalità di gestione degli spettacoli.

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? Domande chiave Come hanno fatto i musicisti a protestare direttamente dal palco?. Perché l'organizzazione ha vietato l'uso dei pedali ai chitarristi?. Chi deve rispondere dei danni fisici subiti dal batterista?. Cosa significa questo fallimento per il futuro della musica a Macerata?.? In Breve Regolamenti hanno vietato l'uso di pedali e limitato la tastiera a quattro suoni.. Posizione forzata della batteria in Piazza della Libertà ha causato dolenze a un batterista.. Musici hanno contestato fonici e organizzatori direttamente dal palco durante la serata.. L'evento ha coinvolto artisti del Piazzetta Altrove Live Session con supporto del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macerata, musica in crisi: band denunciano disagi e limiti tecnici ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Disagi tecnici e proteste in oncologiaNei corridoi del sesto piano del monoblocco per giorni è mancato qualcosa di essenziale: l’acqua calda. Posidonia a Menfi, Schifani: “Arrivano i tecnici, acceleriamo per ridurre disagi”Mercoledì 15 aprile i tecnici dell’assessorato regionale delle Infrastrutture saranno a Porto Palo di Menfi, in provincia di Agrigento, per un...