Per diversi giorni, nei corridoi del sesto piano del monoblocco dedicato all’oncologia, si sono verificati disagi legati all’assenza di acqua calda. La mancanza ha coinvolto le stanze e le aree di attesa, creando disagio tra pazienti e personale sanitario. Contestualmente, si sono svolte proteste da parte di alcuni utenti che hanno espresso il loro malcontento per la situazione.

Nei corridoi del sesto piano del monoblocco per giorni è mancato qualcosa di essenziale: l’acqua calda. Un problema tecnico, certo. Ma in un reparto di oncologia diventa molto di più. Diventa disagio, fatica, preoccupazione. A raccontarlo è la voce di una paziente ricoverata all’ Ospedale di Circolo di Varese. "È una situazione incresciosa – spiega – un reparto di oncologia senza acqua calda per diversi giorni. Sono intervenuti più volte i tecnici, ma senza risolvere. Ci è stato detto che mancano pezzi di ricambio. Possiamo solo aspettare". Un’attesa che, secondo le testimonianze raccolte, si è protratta per gran parte della settimana appena trascorsa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disagi tecnici e proteste in oncologia

Buongiorno24 del 14 Gennaio 2026

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