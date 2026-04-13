Posidonia a Menfi Schifani | Arrivano i tecnici acceleriamo per ridurre disagi
Mercoledì 15 aprile, i tecnici dell’assessorato regionale delle Infrastrutture visiteranno Porto Palo di Menfi, in provincia di Agrigento, per un sopralluogo. L’obiettivo è valutare gli interventi necessari per rimuovere la posidonia accumulata sui fondali. La visita si inserisce in un piano volto a ridurre i disagi legati alla presenza di questa pianta marina nelle acque della zona.
Mercoledì 15 aprile i tecnici dell’assessorato regionale delle Infrastrutture saranno a Porto Palo di Menfi, in provincia di Agrigento, per un sopralluogo in vista degli interventi per la rimozione della posidonia accumulatasi sui fondali. “Ho ascoltato le richieste arrivate dalla comunità e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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