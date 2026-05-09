Lynk & Co 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Lynk & Co è un marchio nato nel 2016 come joint venture tra due grandi realtà del settore automobilistico. La società ha sede tra Göteborg e Hangzhou e propone un approccio innovativo alla mobilità, offrendo modelli in abbonamento mensile e servizi di condivisione tramite un'app. Nel 2026, il brand presenta la gamma completa di veicoli disponibili, con prezzi e caratteristiche diverse per soddisfare le esigenze di vari tipi di utenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Göteborg + Hangzhou. Lynk & Co nasce nel 2016 come joint venture tra Volvo e Geely, con uno scopo chiaro: portare in Europa una nuova formula di possesso dell’auto, basata su abbonamento mensile, condivisione tramite app e showroom dentro centri commerciali. La gamma 2026 in Italia parte da 35.495 euro con la 02 elettrica e arriva a 56.995 euro con la 08 PHEV SUV. Vediamo modelli, prezzi e la filosofia “share don’t own”. Tutti i modelli Lynk & Co 2026 in Italia con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. Il marchio offre tre formule di acquisizione: acquisto tradizionale, noleggio mensile con prezzi fissi e abbonamento condiviso tramite app per generare reddito quando l’auto non è usata.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Lynk & Co 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX BYD Seal U 3 difetti che nessuno ti dice Uscirà anche un video approfondito sulla BYD Seal U! Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Media Alert: LYNK & CO TRASFORMA IL SUO SPAZIO AL SALONE DELL’AUTO DI PECHINO 2026 IN UN URBAN PLAYGROUND; Lynk & Co Time to Shine: la prima GT concept svelata al Salone di Pechino 2026; Lynk & Co 02, l'elettrica all'insegna della sostenibilità; Lynk & Co, la super ibrida plug-in dei record. Lynk & Co a CES 2026 con ecosistema tecnologico globale di GeelyLynk & Co conferma il proprio ruolo all'interno dell'ecosistema globale di Geely Auto Group in occasione del Ces 2026 di Las Vegas, dove il Gruppo presenta nuovi sviluppi nelle tecnologie per i ... ansa.it Lynk & Co time to shine: la prima GT concept svelata al Salone di Pechino 2026Lynk & Co presenta la prima concept car GT Time to Shine ad Auto China 2026 Lynk & Co GT concept Time to Shine: al Salone di Pechino (Auto China 2026), il marchio Lynk & Co ha svelato la sua prima c ... msn.com Jungkook, Seokjin, Taehyung, Soobin X Beomgyu Full di lynk.id/hikari1292/q8o… #bxb #bl #nc21 #nc18 x.com Recensioni Lynk & Co reddit