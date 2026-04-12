E’ morto all’età di 85 anni Romano Luperini, uno dei critici più noti e stimati nel panorama culturale italiano. Figura di rilievo nel campo della letteratura del secondo Novecento e contemporanea, ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio e all’analisi dei testi letterari. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo accademico e culturale italiano.

Si è spento all’età di 85 anni Romano Luperini, tra i più autorevoli studiosi della letteratura italiana del secondo Novecento e dell’età contemporanea. Figura centrale nel panorama accademico e culturale, ha insegnato per anni all’Università di Siena, lasciando un’impronta profonda nella formazione di generazioni di studenti e studiosi. "E’ stato un grande maestro, ha sempre messo al primo posto l’insegnamento, gli studenti – ricorda Pietro Cataldi, allievo di Luperini ed ex rettore dell’Università per Stranieri di Siena –. È stato un intellettuale capace di unire persone, di creare comunità: sia in ambito politico, negli anni prima e durante il ’68, di cui è stato uno dei protagonisti a Pisa, sia in ambito culturale, attraverso la creazione di riviste.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al critico Romano Luperini. Lutto nel mondo della cultura

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