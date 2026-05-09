Lutto in città | giovane pizzaiolo scomparso in Toscana

Un giovane di 31 anni, originario di Calvi Risorto, è deceduto in un incidente stradale avvenuto a Chiangiano Terme. Secondo quanto ricostruito, era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo e si è schiantato. L’incidente è stato segnalato da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno trovato il veicolo. La vittima, conosciuta come pizzaiolo, è stata trovata senza vita sul luogo dell’incidente.

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Era alla guida della propria vettura quando ne ha perso il controllo schiantandosi. E' stato ritrovato da alcuni automobilisti in transito Salvatore Modesto, 31enne di Calvi Risorto, scomparso tragicamente in un incidente stradale a Chiangiano Terme. Si era trasferitò in Toscana per lavoro, era.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Meano piange il giovane comandante: lutto per il vigile scomparso? Cosa sapere Il comandante dei Vigili del Fuoco di Meano Martino Debiasi muore in un incidente con trattore. Leggi anche: Ore d'ansia per un giovane scomparso in città, attivato il piano di ricerche Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Città di Castello in lutto, addio a Caterina Biagioni; Lutto a Castelsardo per la morte del vicesindaco Giovanni Pinna; Lutto per la morte di Giovanni Serafini; Novara in lutto per Francesco Marchesi: dopo 552 giorni di coma si spegne il giovane pallanuotista. Salerno in lutto per William Sica: addio a un giovane di 29 anniStampa Una città intera si stringe nel dolore per la scomparsa di William Sica, venuto a mancare a soli 29 anni. Una notizia che ha scosso profondamente Salerno, lasciando sgomento e tristezza tra qua ... salernonotizie.it Mamma scomparsa a soli 35 anni, lutto a Porto TorresLutto a Porto Torres per la scomparsa di Valentina Manunta. Se ne è andata per una malattia a soli 35 anni una mamma di due figli. sassarioggi.it La Lidl Trek pedala con il lutto al braccio, oggi sono 15 anni dalla morte di Wouter Weylandt proprio sulle strade del Giro Il corridore belga perse la vita durante la terza tappa della corsa rosa 2011, cadendo malamente nella discesa di Passo del Bocco #G x.com Libri sul lutto reddit