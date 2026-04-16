Ore d' ansia per un giovane scomparso in città attivato il piano di ricerche

È una giornata di preoccupazione per le autorità e i familiari di un ragazzo di 16 anni scomparso da diverse ore in città. Dopo la sua improvvisa sparizione, sono stati avviati i tentativi di rintracciarlo e di raccogliere eventuali indizi utili alle ricerche. Le forze dell'ordine hanno attivato un piano specifico per localizzarlo, mentre la famiglia attende notizie sul suo possibile avvistamento.

Scomparso nel nulla. Sono ore d’ansia per il 16enne Marouan Ould Belaid, di cui non si hanno più notizie. Secondo fonti della Prefettura, che ha attivato il piano di ricerche dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Porotto, il giovane avrebbe fatto perdere le proprie tracce nella giornata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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