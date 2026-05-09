L’uomo-Inter interrogato Ma ancora non indagato

In un’indagine legata al caso “Arbitropoli”, un uomo legato all’Inter è stato ascoltato ieri dal pubblico ministero per tre ore. Si tratta di un dirigente del settore arbitrale del club, che si è presentato come persona informata sui fatti. Finora, non ci sono state iscrizioni nel registro degli indagati e l’interrogatorio si è concentrato sulla raccolta di informazioni.

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Altro giro di interrogatori nell’inchiesta su “Arbitropoli”: Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, è stato ascoltato ieri per tre ore dal pm Maurizio Ascione come persona informata sui fatti. È entrato da testimone non indagato ed è uscito con la stessa posizione: nessuna iscrizione nel registro degli indagati. Il suo nome compare sullo sfondo di uno dei passaggi chiave dell’indagine della Finanza sul sistema delle designazioni. Agli atti c’è una conversazione dell’aprile 2025 tra Gianluca Rocchi, ormai ex designatore, e Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato. In quel dialogo, legato a sospette pressioni e al presunto incontro allo stadio per la “combine”, viene evocato un certo «Giorgio».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L’uomo-Inter interrogato Ma ancora non indagato ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX La reina jugaba ajedrez… ella jugaba estrategia empresarial Notizie correlate Vincenzo Iannitti trovato morto. Un uomo interrogato dai pmUn corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un’abitazione in corso di ristrutturazione di San... Rogo del Constellation, interrogato il sindaco di Crans-Montana: sequestrato il cellulare. È indagato da marzoLa sua iscrizione nel registro degli indagati era arrivata, a dire delle parti civili, con grave ritardo solo nei primi giorni di marzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inchiesta arbitri, indagine si allarga? Arrivano nuovi testimoni. Le news sull'Inter; Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato per quattro ore: Inter-Roma, nessuna manomissione del Var; Gervasoni, anche Inter-Roma nell'interrogatorio: quattro ore, Ho detto tutto. Audio Var...; Gervasoni dopo l'interrogatorio di quattro ore: Nessuna manomissione all'audio di Inter-Roma. Inchiesta arbitri Serie A, Schenone interrogato: il club referee manager dell'Inter non è indagatoUltime notizie Serie A - Nella giornata di oggi Giorgio Schenone, l'uomo che per l'Inter ha i contatti con il mondo arbitrale, è stato ascoltato dal pm Maurizio Ascione. Il titolare dell'indagine sugl ... msn.com Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: Audio Var Inter-Roma? Escludo manomissioniÈ durato quattro ore l'interrogatorio del disegnatore Var Andrea Gervasoni, nella caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre di Milano, davanti al pm ... lapresse.it Lo aveva fatto già nella passata stagione in occasione della sfida con l’Inter. Un gesto bello, non scontato, per far sentire parte integrante della squadra tutti i dipendenti del PSG. Questa la decisione del presidente Nasser Al-Khelaïfi: per la finale di Champions x.com [Pre-Match Discussion Thread] Lazio vs Inter (Serie A, Matchday 36) reddit