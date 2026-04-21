Vincenzo Iannitti trovato morto Un uomo interrogato dai pm

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto ieri sera in un locale interrato di una casa in ristrutturazione a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Nel frattempo, un uomo è stato ascoltato dai pubblici ministeri, senza ulteriori dettagli al momento. La vittima non è ancora stata identificata ufficialmente.

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un’abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si erano perse le tracce il 18 marzo scorso. Un sospettato è stato portato in caserma per essere interrogato dal pm.? I resti del giovane sono stati affidati all’istituto di medicina di Caserta per l’esame autoptico.? Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sessa Aurunca e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Vincenzo Iannitti. Del caso di Vincenzo Iannitti, trovato morto nel Casertano, come riferito oggi dal Mattino, si era occupata la trasmissione della Rai Chi l’ha visto?.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Sessa Aurunca, trovato morto Vincenzo Iannitti: indagato un giovaneIl corpo senza vita di Vincenzo Iannitti è stato rinvenuto in un casolare nel territorio di Sessa Aurunca, ponendo fine a un mese di ricerche... Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglioÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in caserma; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in...; Vincenzo trovato morto nello scantinato, Procura indaga per omicidio. Giallo a Sessa Aurunca: Vincenzo Iannitti trovato morto dopo un mese di ricerche, si indaga per omicidioDopo un mese di ricerche, il corpo di Vincenzo Iannitti, 20 anni, è stato trovato in un ripostiglio a San Castrese: un sospettato è in caserma per accertamenti. notizie.it Trovato morto Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano. Si indaga per omicidio: c’è un sospettatoDel ragazzo di Sessa Aurunca non si avevano più notizie dal 18 marzo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, nascosto in una cantina. La famiglia: Non ci rassegneremo al silenzio ... quotidiano.net Scomparso da un mese, il 20enne Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio. La scoperta in provincia di Caserta. Ilmattino.it facebook Caserta, trovato il corpo del 20enne Vincenzo Iannitti: era scomparso un mese fa #caserta x.com