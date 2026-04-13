Rogo del Constellation interrogato il sindaco di Crans-Montana | sequestrato il cellulare È indagato da marzo

Il sindaco di Crans-Montana è stato interrogato in relazione al rogo del Constellation. Durante l'udienza, il suo cellulare è stato sequestrato. L'indagine nei suoi confronti è iniziata a marzo, anche se le parti civili sostengono che la sua iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta con un ritardo di diversi giorni.

La sua iscrizione nel registro degli indagati era arrivata, a dire delle parti civili, con grave ritardo solo nei primi giorni di marzo. Ma solo oggi al sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato sequestrato il cellulare nell’ambito del filone dell’inchiesta sui mancati controlli del bar C onstellation dove morirono soffocati o bruciati 41 persone perlopiù giovanissime e altre 115 rimasero ferite. Il primo cittadino, che non si è mai dimesso né ha chiesto scusa, viene interrogato a Sion dalla procura del Cantone Vallese. Al primo cittadino, entrato da un accesso secondario per evitare i giornalisti, vengono contestati incendio, omicidio e lesioni colposi in relazione agli omessi controlli di sicurezza nel locale andato a fuoco da lui stesso ammessi qualche giorno dopo le fiamme.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rogo del Constellation, interrogato il sindaco di Crans-Montana: sequestrato il cellulare. È indagato da marzo Anche il sindaco di Crans-Montana è indagato per l’incendio del ConstellationNicolas Féraud dovrà rispondere per i mancati controlli sulla sicurezza nel locale dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone Nicolas Féraud,... Crans Montana, le foto del Constellation dopo il rogo di CapodannoIl primo gennaio, poche ore dopo la notte che ha trasformato una festa di Capodanno in una delle più gravi tragedie degli ultimi anni, la polizia...