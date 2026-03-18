Il Comune ha scritto alla vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, per proporre una collaborazione sul rilancio dell’area di confine tra le due città. La lettera evidenzia la volontà di lavorare insieme per sviluppare progetti comuni e favorire un approccio sinergico tra le amministrazioni. Nessuna decisione concreta è stata ancora presa, ma si sottolinea l’importanza di un dialogo tra i due enti.

Il Comune tende la mano a Milano per il rilancio dell’area di confine e scrive alla vicesindaca Anna Scavuzzo per un approccio di collaborazione e sinergia necessario tra le Amministrazioni comunali. La lettera, dopo alcune interviste rilasciate dall’esponente della Giunta Milanese. "Riconosciamo che, in diverse occasioni, tale spirito di collaborazione si è già tradotto in un confronto concreto e tempestivo. Apprezziamo molto anche la visione secondo cui lo sviluppo e la riqualificazione delle aree di confine debbano essere il frutto di una concertazione tra le Amministrazioni comunali confinanti, al fine di superare quella frattura territoriale che spesso si crea a ridosso dei confini amministrativi, dove le responsabilità condivise rischiano talvolta di rallentare o persino impedire la realizzazione di interventi strutturali necessari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Area di confine: lettera a Scavuzzo

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