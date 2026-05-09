L’ultimo partigiano addio a Mario Innocenti | nome in codice Demurdas

Se n’è andato Mario Innocenti, l’ultimo partigiano combattente della città di Pistoia. Conosciuto anche con il nome in codice Demurdas, aveva partecipato alla Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. La sua scomparsa è stata annunciata il 9 maggio 2026. Innocenti aveva vissuto tutta la vita nella zona e aveva preso parte alle attività partigiane in quegli anni.

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