L’ultimo partigiano addio a Mario Innocenti | nome in codice Demurdas
Se n’è andato Mario Innocenti, l’ultimo partigiano combattente della città di Pistoia. Conosciuto anche con il nome in codice Demurdas, aveva partecipato alla Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. La sua scomparsa è stata annunciata il 9 maggio 2026. Innocenti aveva vissuto tutta la vita nella zona e aveva preso parte alle attività partigiane in quegli anni.
Pistoia, 9 maggio 2026 – Se n’è andato anche l’ultimo partigiano combattente pistoiese, Mario Innocenti. Nome di battaglia “Demurdas”, lottò contro il nazifascismo in Liguria, nella IV Zona della Brigata Garibaldina “Antonio Gramsci” dal primo luglio 1944 al 3 aprile 1945. Nato a Groppoli il 19 dicembre 1929, aveva sempre vissuto a Pistoia, nella zona di Candeglia, dove si è spento ieri, all’età di 96 anni. Lascia il fratello Vivaldo, il figlio Luca e tre nipoti, Francesca, Elisa e Martina. La Salma Esposizione e Funerali. La salma è stata esposta alle Cappelle del Commiato della Croce Verde, in viale Fermi, a Sant’Agostino. Il funerale si terrà stamattina, a partire dalle 9.🔗 Leggi su Lanazione.it
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