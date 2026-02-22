Mario Di Paolo morto a 93 anni lo storico barbiere di via Nizza | addio all’ultimo cavallaro di Salerno

Mario Di Paolo, morto a 93 anni, era il noto barbiere di via Nizza a Salerno, conosciuto per aver gestito il suo negozio per oltre 70 anni. La sua bottega rappresentava un punto di riferimento per generazioni di clienti, molti dei quali vi trovavano un ambiente familiare e un taglio di capelli affidabile. La sua morte segna la fine di un’epoca e lascia un vuoto nel quartiere. La comunità ricorda con affetto il suo sorriso e le sue storie.

Chi era Mario Di Paolo, il barbiere simbolo di via Nizza a Salerno. Salerno si è svegliata con una notizia che pesa come una saracinesca che si abbassa per sempre. Mario Di Paolo, storico barbiere di via Nizza, è morto giovedì 19 febbraio, pochi giorni dopo aver compiuto 93 anni l’11 febbraio. Era il più anziano barbiere della città, una figura di riferimento per tante generazioni. Per una vita intera è stato “don Mario ‘o barbiere”, ma per molti era anche “il cavallaro”. Due identità, una sola storia. La sua bottega è stata un presidio umano prima ancora che commerciale: generazioni di salernitani si sono alternate sulla sua poltrona, tra dopobarba al mentolo e racconti di guerra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda” famoso per il 'Rosso', azienda venduta nel 2012 per $700mlnÈ deceduto Valentino Garavani, stilista italiano noto come “ultimo imperatore della moda”.

