Due comunità si sono ritrovate insieme in un momento di grande dolore, partecipando ai funerali di due giovani vittime di un incidente. Le famiglie delle persone scomparse erano presenti, accompagnate da amici e conoscenti, mentre i presenti hanno condiviso un momento di rispetto e ricordo. L’evento ha segnato la fine di un percorso di vita interrotto troppo presto, lasciando un segno nelle persone coinvolte.

Due comunità unite dal dolore. E strette attorno a due famiglie, a due vite spezzate troppo presto e a un futuro che sembrava appena iniziato. Alex e Sarah avevano progetti, sogni, il desiderio di sposarsi. Una quotidianità fatta di lavoro, amici, progetti condivisi e di quella normalità che, in pochi secondi, si è trasformata in tragedia. Ieri mattina, tra Cassino d’Alberi e Salerano sul Lambro, centinaia di persone hanno accompagnato Alexandru Ichim, 25 anni, e Sarah Ernani, 24 anni, nell’ultimo saluto dopo il drammatico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada tra Tribiano e Mulazzano. Una tragedia che ha colpito tre comunità: Mulazzano, dove Alex era cresciuto; Salerano sul Lambro, paese d’origine di Sarah; e Tribiano, dove i due giovani convivevano ormai da tempo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultimo abbraccio ad Alex e Sarah: "Il loro amore resterà per sempre"

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