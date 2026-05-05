L' ultimo abbraccio ad Alex Zanardi è un lungo intensissimo applauso

Nella basilica di Santa Giustina a Padova si è svolto l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, con circa 2000 persone presenti e un maxi-schermo sul sagrato. L'intera cerimonia è stata accompagnata da un lungo e caloroso applauso, che ha coinvolto i presenti in un momento di grande partecipazione. La chiesa era piena di persone che hanno voluto rendere omaggio al campione e alla sua vita, condividendo il dolore e la commozione collettiva.

La basilica di Santa Giustina di Padova è gremita: 2000 persone all'interno, un maxi-schermo sul sagrato. Arrivano il ministro per lo Sport Abodi, l'ex presidente del Coni Malagò, Bebe Vio, Alberto Tomba. Il feretro di Alez giunge alle 11 in punto: un chiarore che squarcia la mattinata di pioggia, al suo fianco - come sempre - la moglie Daniela, il figlio Niccolò, la mamma Anna. All'ingresso nella chiesa, un altro applauso che sembra non volersi mai interrompere: sull'altare c'è l'amata handbike, accanto al feretro i ragazzi disabili del suo programma sportivo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi è un lungo, intensissimo, applauso Notizie correlate Padova, l’ultimo abbraccio ad Alex Zanardi. Jovanotti: "Era il mio eroe"Un papà va in bicicletta seguito dalla figlioletta, una signora porta a spasso il cane, due persone siedono su una panchina e si concedono un gelato. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi: segui la DIRETTA dei funeraliNella chiesa di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, migliaia di persone salutano per l'ultima volta Alex Zanardi, icona dello sport... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Padova, l’ultimo abbraccio ad Alex Zanardi. Jovanotti: Era il mio eroe; Domattina nella chiesa di Santa Giustina l’ultimo abbraccio collettivo ad Alex Zanardi; L’ultima corsa di Zanardi, in migliaia a Padova per l’addio di domani; È il giorno dell'addio ad Alex Zanardi: i funerali a Padova. Funerali Alex Zanardi, a Padova l'ultimo saluto alla leggenda italianaCi sono storie che vanno oltre lo sport, e quella di Alex Zanardi è una di queste. Nato a Bologna nel 1966, Alex Zanardi è stato prima pilota automobilistico e poi straordinario atleta paralimpico, di ... sport.virgilio.it Alex Zanardi: «proclamato il lutto regionale». In Veneto l’ultimo abbraccio al campioneIl Veneto proclama il lutto regionale per l’ultimo saluto ad Alex Zanardi: martedì 5 maggio i funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova ... nordest24.it I funerali di Alex Zanardi conclusi con le note di Vecchioni e Guccini - facebook.com facebook È arrivato alla basilica di Santa Giustina di Padova il feretro con la bara bianca di Alex Zanardi, per la celebrazione dei funerali. Dentro oltre 2.000 persone hanno riempito la chiesa sin dalle ore 9:00 di questa mattina, 5 maggio. Tra i presenti anche Gianni Mo x.com