L' ultimo abbraccio ad Alex Zanardi è un lungo intensissimo applauso

Da tgcom24.mediaset.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella basilica di Santa Giustina a Padova si è svolto l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, con circa 2000 persone presenti e un maxi-schermo sul sagrato. L'intera cerimonia è stata accompagnata da un lungo e caloroso applauso, che ha coinvolto i presenti in un momento di grande partecipazione. La chiesa era piena di persone che hanno voluto rendere omaggio al campione e alla sua vita, condividendo il dolore e la commozione collettiva.

La basilica di Santa Giustina di Padova è gremita: 2000 persone all'interno, un maxi-schermo sul sagrato. Arrivano il ministro per lo Sport Abodi, l'ex presidente del Coni Malagò, Bebe Vio, Alberto Tomba. Il feretro di Alez giunge alle 11 in punto: un chiarore che squarcia la mattinata di pioggia, al suo fianco - come sempre - la moglie Daniela, il figlio Niccolò, la mamma Anna. All'ingresso nella chiesa, un altro applauso che sembra non volersi mai interrompere: sull'altare c'è l'amata handbike, accanto al feretro i ragazzi disabili del suo programma sportivo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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