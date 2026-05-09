Due attivisti coinvolti in azioni di protesta sono stati liberati dopo essere stati arrestati in relazione a manifestazioni contro il governo. Durante le proteste, sono comparsi striscioni e sono stati rivolti insulti alla figura politica del momento. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti di alcuni gruppi che manifestano il proprio dissenso in modo acceso e provocatorio. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Sono stati liberati Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, gli attivisti della Flotilla che, secondo quanto sostenuto dal ministero degli Esteri di Israele, sono affiliati alla Conferenza popolare per i palestinesi all'estero (Pcpa), un'organizzazione fondata nel 2018 che secondo gli Stati Uniti è “segretamente controllata da Hamas”, tanto da essere sotto sanzioni sia di Israele che degli Usa. Ma poco importa alle festanti piazze dei pro Pal, che a volte ignorano per chi manifestano, mentre in altri casi ne condividono l’ideologia. Non può che essere il caso dell’associazione di Mohamed Hannoun, l’Api, oggi guidata dal figlio Mahmoud essendo il padre in carcere con l’accusa di essere il capo di Hamas in Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultima follia dei pro Pal: striscioni e insulti alla Meloni

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