Durante il corteo per la Festa della Liberazione a Milano, alcuni manifestanti hanno rivolto insulti rivolti a uno degli spezzoni presenti, pronunciando frasi offensive nei confronti della Brigata Ebraica. Il confronto tra i partecipanti ha portato anche a blocchi e tensioni tra i gruppi coinvolti. L’episodio ha attirato l’attenzione di testimoni e di chi ha assistito alla manifestazione. La polizia ha monitorato la situazione senza interventi immediati.

AGI - "Siete solo saponette mancate": è il coro choc che alcuni manifestanti hanno rivolto all'indirizzo dello spezzone della Brigata ebraica a Milano, poco dopo la partenza del corteo per la Festa della Liberazione. Il corteo è poi partito tra le contestazioni. La Brigata ebraica è stata fischiata e contestata, “fascisti, sionisti”. Manifestanti urlano “ Palestina libera, assassini”. Lievi momenti di tensione si sono registrati poco prima della partenza tra gruppi di militanti ProPal e del partito dei Carc. Le forze dell'ordine in assetto antisommossa hanno fatto avanzare le persone in protesta per evitare tensioni. Il corteo a Milano bloccato dalle contestazioni .🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 25 aprile: a Milano insulti choc alla Brigata Ebraica. I pro pal bloccano il corteo

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