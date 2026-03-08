L' 8 marzo dei pro Pal | foto di Khamenei e insulti alla Meloni

L’8 marzo, sui social sono circolate foto che raffigurano Khamenei, accompagnate da insulti rivolti alla premier. Nel contesto si sono uniti sostenitori dei pro Pal e di figure religiose come l’ayatollah, creando un mix di posizioni apparentemente opposte. La vicenda ha suscitato molte reazioni in Italia, che si trova ancora a fare i conti con le conseguenze di questa escalation digitale.

Donne, pro Pal, pro ayatollah. Tutto in unico grande (e teoricamente antitetico) calderone. È questo lo scenario che ha raccontato un'Italia in ginocchio per la morte di Ali Khamenei. Ieri lo stivale ha visto, nuovamente, andare in scena l'asse tra sciiti e sunniti, la cui divisione è iniziata dopo la morte del profeta Muhammad nel 632 d.C. e si è poi radicalmente incancrenita. Cortei che non chiedono più solamente di mobilitarsi per la causa palestinese, ma di prodigarsi per l'intero Medio Oriente. A Milano, infatti, c'è chi si è prodigato per l'ex Guida Suprema, con un presidio all'altezza di Piazza della Repubblica, lato via Turati, non lontano dal consolato Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

