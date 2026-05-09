Lukaku-Fenerbahce la pista turca torna calda

Il calciatore belga potrebbe tornare a giocare in Turchia, dove il suo nome è stato associato al club di Fenerbahce. La trattativa sembra aver ripreso quota, con incontri tra le parti che continuano a essere in corso. Al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali o accordi definitivi, ma l’interesse tra il club e l’atleta sembra ancora vivo.

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Il futuro di Romelu Lukaku può intrecciarsi ancora una volta con il mercato turco. Il centravanti belga resta di proprietà del Napoli. Il suo ingaggio pesa molto sui conti del club. Per questo la società azzurra guarda con attenzione a ogni possibile soluzione in vista dell’estate. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il nome di Lukaku sarebbe tornato d’attualità in casa Fenerbahce. Il punto di partenza è la candidatura di Aziz Yildirim alla presidenza del club turco. Il magnate avrebbe promesso un grande attaccante per la prossima stagione. E tra i profili valutati ci sarebbe proprio quello di Big Rom. La pista non nasce oggi. Nelle ultime settimane erano già emersi contatti con ambienti calcistici turchi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku-Fenerbahce, la pista turca torna calda ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estateLukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il... Leggi anche: Fanatik: “Besiktas e Fenerbahce su Lukaku” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Napoli, Lukaku cercato dal Fenerbahce; Lukaku al Fenerbahce? L'indizio politico: Se vinco le elezioni, lo acquisto!; Napoli, agente Lukaku: È tornato in città. Su Conte…; La Turchia ancora in soccorso di ADL? Su Lukaku spunta il club: i dettagli. Lukaku-Napoli, rottura totale: spunta il FenerbahceForzAzzurri.net - Lukaku-Napoli, rottura totale: spunta il Fenerbahce Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai lontanissimo dal Napoli. Il rapporto tra il centravanti belga ... forzazzurri.net Il Mattino: Il magnate che vuole il Fenerbahce «Se vinco le elezioni compro Lukaku»La Turchia torna a incrociare il destino del Napoli. Dopo le operazioni che negli ultimi anni hanno coinvolto diversi giocatori azzurri, adesso anche Romelu Lukaku potrebbe finire nel mirino del calci ... napolipiu.com #Napoli, #Lukaku torna a Castel Volturno: tra il confronto con #Conte e le voci su #Fenerbahce e #Milan, cosa filtra sul futuro del belga x.com