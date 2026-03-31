L'attaccante belga potrebbe lasciare il Napoli e tornare a essere un'opzione per la Juventus. Le trattative tra i club sono in corso e si prevedono aggiornamenti nelle prossime settimane. La possibile operazione potrebbe riaccendere l'interesse della squadra torinese nei confronti del calciatore, che già in passato ha avuto un ruolo importante in diverse squadre. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora.

Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il futuro! Dalla volontà di rinnovare alle big alla finestra: cosa filtra Lazio, infortunio alle spalle per Basic: rientro in gruppo e clamorosa ipotesi di rinnovo. Come cambia il futuro del croato Calciomercato Napoli: svolta decisiva nel futuro di Lukaku! Cambia tutto rispetto alle ultime indiscrezioni, ecco cosa sta succedendo Toni non ha dubbi: «Ecco che partita mi aspetto con la Bosnia, non va sottovalutata! Questo è il mio messaggio per l’Italia» Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate

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Lukaku non torna, Schira: Dal Napoli niente ultimatum ed è in contatto con un dirigenteMai stati imposti aut aut dal Napoli a Lukaku e ci sono stati contatti con un dirigente, segno che il dialogo tra le parti non si è mai interrotto ... tuttonapoli.net

La questione Lukaku apre (come di consueto) a nuove suggestioni, ipotesi e voci riguardanti l'estate. Il mancato rientro a Napoli e questo braccio di ferro con la società non lascia presagire sicuramente nulla di buono, ma forse oggi è ancora troppo presto per - facebook.com facebook

Al momento il ritorno di Romelu #Lukaku domani a #Napoli non sembra in programma. L’attaccante è orientato a proseguire le cure (un’infiammazione e la presenza di liquido nel flessore dell’anca, vicino al tessuto cicatriziale) in Belgio questa settimana. Big x.com