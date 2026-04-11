Il futuro di Romelu Lukaku si allontana dal Napoli, con il calciatore ancora in Belgio e previsto in Italia la prossima settimana. Secondo fonti sportive, l’attaccante sta cercando di recuperare la forma migliore prima di affrontare eventuali trasferimenti. Sul suo nome circolano voci di interesse da parte di due club della Turchia, Besiktas e Fenerbahçe. La situazione resta in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Il futuro di Romelu Lukaku è sempre più lontano da Napoli. L’attaccante è ancora in Belgio, atteso in Italia la prossima settimana, per cercare di ritornare al massimo della forma. Ciò non è stato gradito dalla società azzurra, che avrebbe voluto che il belga continuasse ad allenarsi a Castel Volturno. Sulle sue tracce in vista della prossima stagione ci sono due club turchi che vorrebbero ingaggiarlo. Due club turchi su Lukaku. Come riportato dal portale turco Fanatik: Per Romelu Lukaku, che sta avendo problemi al Napoli, si è scoperto che due big della SuperLig sono sulle sue tracce. Besiktas e Fenerbahce si faranno avanti alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fanatik: “Besiktas e Fenerbahce su Lukaku”

Besiktas su Lukaku, ma il club turco ha chiesto al Napoli un rapporto dettagliato sulle sue condizioniFanatik: può prendere il posto di Tammy Abraham, ma vogliono sapere se il belga è in grado di giocare.

Calciomercato Napoli, dalla Turchia: "Il Besiktas pensa a Lukaku"Romelu Lukaku continua a suscitare grande interesse tra le ‘big’ del campionato turco.

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