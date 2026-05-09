L’attaccante belga ha lasciato Napoli e si prepara a tornare in un’altra squadra, con l’agente che garantisce un ritorno al massimo livello nella prossima stagione. Nel frattempo, Lukaku è tornato a Castelvolturno, dove avrebbe dovuto incontrare l’allenatore per chiarimenti, ma i rapporti tra i due allenatori e il calciatore risultano ancora tesi. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

L’agente del belga esce allo scoperto: “Lo rivedremo al suo massimo livello nella prossima stagione” Lukaku è tornato a Castelvolturno e con Conte ci sarebbe stato l’atteso chiarimento, ma i rapporti tra i due rimangono piuttosto freddi. Ormai non ci sono più dubbi, il futuro prossimo del belga sarà altrove. Il club azzurro lo ha già messo alla porta, con la speranza di trovargli una nuova sistemazione nel prossimo calciomercato estivo. Per il Ds Manna non sarà certo una missione semplice, considerati età, ingaggio (il contratto scade nel 2027) e problemi fisici che hanno condizionato la stagione di ‘Big Rom’. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lukaku, addio Napoli e ritorno clamoroso: “Accadrà al 100%”

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