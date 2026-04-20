Lukaku è rientrato a Napoli | cosa accadrà al suo ritorno a Castel Volturno?

Romelu Lukaku è tornato a Napoli nella serata di domenica, arrivando all'aeroporto di Capodichino dal Belgio, dove aveva trascorso le ultime settimane. Il calciatore ha lasciato il Belgio e ora si trova nuovamente nella città partenopea. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui prossimi passi legati al suo ritorno o alle eventuali attività con il club. La sua presenza a Castel Volturno è stata documentata, ma i dettagli sulle sue intenzioni rimangono riservati.

Romelu Lukaku è rientrato nella tarda serata di domenica a Napoli. L'attaccante è sbarcato all'aeroporto di Capodichino dal Belgio, dove ha passato le ultime settimane. Il calciatore non ha rilasciato dichiarazioni alla troupe di Calcionapoli24 che lo ha intercettato all'esterno dello scalo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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