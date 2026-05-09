Luigi Pasini ex prof di Marco Poggi | Uno studente metodico e preciso Grande stima per la famiglia

Garlasco, 9 maggio 2026 – Un ex insegnante di Marco Poggi ha ricordato lo studente come una persona metodica e precisa. Ha espresso anche grande stima per la famiglia di Poggi, senza fornire ulteriori dettagli o opinioni. La testimonianza si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario in corso, nel quale vengono ascoltati anche altri testimoni. La vicenda è al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

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Garlasco (Pavia) 9 maggio 2026 - " Ricordo Marco come uno studente metodico e preciso ”, parole di Luigi Pasini, 63 anni, residente a Garlasco, docente di Scienze matematiche applicate dal 1987, che per due anni, dal 2002 al 2004, è stato insegnante di Marco Poggi all'istituto tecnico Casale di Vigevano. Dichiarazioni di Luigi Pasini. Luigi Pasini parla oggi all'ANSA del suo ex allievo che mercoledì scorso è stato chiamato a testimoniare a Pavia nella nuova indagine per l'omicidio di sua sorella Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Un delitto per il quale la Procura di Pavia accusa Andrea Sempio. Riflessioni sulla famiglia Poggi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luigi Pasini, ex prof di Marco Poggi: “Uno studente metodico e preciso. Grande stima per la famiglia” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Mossa di judo su uno studente, la famiglia denuncia il prof del liceo Chiara Mocchi, chi è la prof accoltellata da uno studente 13enneC’è un silenzio che fa più rumore di qualunque sirena: quello che resta nei corridoi di una scuola quando succede qualcosa che nessuno riesce a...