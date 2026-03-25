Chiara Mocchi chi è la prof accoltellata da uno studente 13enne

Una docente è stata ferita con un coltello da uno studente di 13 anni in una scuola. L'incidente si è verificato durante l'orario scolastico, provocando l'immediato intervento delle forze dell'ordine e del personale sanitario. La docente, trasportata in ospedale, ha riportato ferite che sono state curate. La scuola è stata chiusa temporaneamente per consentire le indagini.

C’è un silenzio che fa più rumore di qualunque sirena: quello che resta nei corridoi di una scuola quando succede qualcosa che nessuno riesce a spiegarsi. Un gesto improvviso, l’incredulità negli occhi dei ragazzi, i genitori che arrivano di corsa. E una comunità che, da un momento all’altro, si sente vulnerabile. >> Famiglia nel bosco, Catherine così in Senato: il motivo Tutto accade a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove al centro della vicenda c’è una docente conosciuta e stimata. Il suo nome rimbalza tra chat, bacheche social e conversazioni fuori dai cancelli, mentre l’ansia si mescola a una domanda che torna ossessiva: com’è possibile? La scena che nessuno riesce a dimenticare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola

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